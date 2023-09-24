У Косово невідомі напали на поліцейських, прем’єр заявив про 30 озброєних до зубів терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У ніч на 24 вересня на півночі Косова невідомі напали та вбили поліцейського. Прем’єр Косово Альбін Курті заявив, що правоохоронці взяли в оточення щонайменше 30 добре озброєних людей. Про це повідомляє служба «Радіо Свобода», передає УНН.
Деталі
Вранці 24 вересня поліція Косова повідомила, що внаслідок нападу загинув їхній співробітник, а ще двоє дістали поранень. Згодом поранення зазнав ще один поліцейський.
Поліція також заявила про ліквідацію трьох нападників у селі Банська в муніципалітеті Звечан.
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті зазначив, що в оточенні косовських силовиків перебувають «щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів». Він закликав їх здатися і назвав напад терористичним.
Водночас місія НАТО в Косові (KFOR) заявила, що «уважно стежить» за ситуацією, а їхні війська присутні в цьому районі та готові відреагувати у разі потреби.
Доповнення
Голова Європейського комітету з розвитку НАТО Ґюнтер Фелінґер відреагував на ситуацію та закликав НАТО діяти рішуче.
"Я закликаю NATO підготувати військове втручання проти Сербії зараз, щоб зупинити ескалацію війни - ми повинні діяти рішуче, щоб захистити мир на Балканах, негайно погрожуючи бомбами Белграду!", - написав Ґюнтер Фелінґер.
I call @NATO to prepare military intervention against Serbia now to stop the #Bansjka war from escalating- we must act decisively to defend peace in Balkans by threatening bombs on Belgrade immediately! @SecDef @USNavy https://t.co/sjqhid23eD— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) September 24, 2023
Контекст
Відзначимо, що влада Косова звинуватила Сербію у збройному нападі на косовських поліцейських. Прем'єр Косово Альбін Курті сказав, що напад був організованим і політичну, фінансову та логістичну підтримку нападникам надає Сербія.
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Довідково
Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.