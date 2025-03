У Косово невідомі напали на поліцейських, прем’єр заявив про 30 озброєних до зубів терористів

Деталі

Вранці 24 вересня поліція Косова повідомила, що внаслідок нападу загинув їхній співробітник, а ще двоє дістали поранень. Згодом поранення зазнав ще один поліцейський.

Поліція також заявила про ліквідацію трьох нападників у селі Банська в муніципалітеті Звечан.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті зазначив, що в оточенні косовських силовиків перебувають «щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів». Він закликав їх здатися і назвав напад терористичним.

Водночас місія НАТО в Косові (KFOR) заявила, що «уважно стежить» за ситуацією, а їхні війська присутні в цьому районі та готові відреагувати у разі потреби.

Доповнення

Голова Європейського комітету з розвитку НАТО Ґюнтер Фелінґер відреагував на ситуацію та закликав НАТО діяти рішуче.

"Я закликаю ⁦NATO підготувати військове втручання проти Сербії зараз, щоб зупинити ескалацію війни - ми повинні діяти рішуче, щоб захистити мир на Балканах, негайно погрожуючи бомбами Белграду!", - написав Ґюнтер Фелінґер.

I call ⁦@NATO⁩ to prepare military intervention against Serbia now to stop the #Bansjka war from escalating- we must act decisively to defend peace in Balkans by threatening bombs on Belgrade immediately! ⁦@SecDef⁩ ⁦@USNavy⁩ https://t.co/sjqhid23eD

— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) September 24, 2023

Контекст

Відзначимо, що влада Косова звинуватила Сербію у збройному нападі на косовських поліцейських. Прем'єр Косово Альбін Курті сказав, що напад був організованим і політичну, фінансову та логістичну підтримку нападникам надає Сербія.

Довідково

Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.