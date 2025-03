В Косово неизвестные напали на полицейских, премьер заявил о 30 вооруженных до зубов террористах

Детали

Утром 24 сентября полиция Косово сообщила, что в результате нападения погиб их сотрудник, а еще двое получили ранения. Впоследствии ранения получил еще один полицейский.

Полиция также заявила о ликвидации трех нападавших в селе Банска в муниципалитете Звечан.

Премьер-министр Косово Альбин Курти отметил, что в окружении косовских силовиков находятся «по меньшей мере 30 вооруженных до зубов людей, профессионалов». Он призвал их сдаться и назвал нападение террористическим.

В то же время миссия НАТО в Косово (KFOR) заявила, что «внимательно следит» за ситуацией, а их войска присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости.

Дополнение

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер отреагировал на ситуацию и призвал НАТО действовать решительно.

"Я призываю NATO подготовить военное вмешательство против Сербии сейчас, чтобы остановить эскалацию войны - мы должны действовать решительно, чтобы защитить мир на Балканах, немедленно угрожая бомбами Белграду!", - написал Гюнтер Фелингер.

I call ⁦@NATO⁩ to prepare military intervention against Serbia now to stop the #Bansjka war from escalating- we must act decisively to defend peace in Balkans by threatening bombs on Belgrade immediately! ⁦@SecDef⁩ ⁦@USNavy⁩ https://t.co/sjqhid23eD

— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) September 24, 2023

Контекст

Отметим, что власти Косово обвинили Сербию в вооруженном нападении на косовских полицейских. Премьер Косово Альбин Курти сказал, что нападение было организованным и политическую, финансовую и логистическую поддержку нападавшим оказывает Сербия.

Справочно

Украина официально не признает Косово – страны, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.