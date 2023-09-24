В Косово неизвестные напали на полицейских, премьер заявил о 30 вооруженных до зубов террористах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ночь на 24 сентября на севере Косово неизвестные напали и убили полицейского. Прем’ер Косово Альбин Курти заявил, что правоохранители взяли в окружение по меньшей мере 30 хорошо вооруженных людей. Об этом сообщает служба «Радио Свобода», передает УНН.
Детали
Утром 24 сентября полиция Косово сообщила, что в результате нападения погиб их сотрудник, а еще двое получили ранения. Впоследствии ранения получил еще один полицейский.
Полиция также заявила о ликвидации трех нападавших в селе Банска в муниципалитете Звечан.
Премьер-министр Косово Альбин Курти отметил, что в окружении косовских силовиков находятся «по меньшей мере 30 вооруженных до зубов людей, профессионалов». Он призвал их сдаться и назвал нападение террористическим.
В то же время миссия НАТО в Косово (KFOR) заявила, что «внимательно следит» за ситуацией, а их войска присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости.
Дополнение
Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер отреагировал на ситуацию и призвал НАТО действовать решительно.
"Я призываю NATO подготовить военное вмешательство против Сербии сейчас, чтобы остановить эскалацию войны - мы должны действовать решительно, чтобы защитить мир на Балканах, немедленно угрожая бомбами Белграду!", - написал Гюнтер Фелингер.
I call @NATO to prepare military intervention against Serbia now to stop the #Bansjka war from escalating- we must act decisively to defend peace in Balkans by threatening bombs on Belgrade immediately! @SecDef @USNavy https://t.co/sjqhid23eD— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) September 24, 2023
Контекст
Отметим, что власти Косово обвинили Сербию в вооруженном нападении на косовских полицейских. Премьер Косово Альбин Курти сказал, что нападение было организованным и политическую, финансовую и логистическую поддержку нападавшим оказывает Сербия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Косово впервые показало новые Bayraktar от Турции
Справочно
Украина официально не признает Косово – страны, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.