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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала Сербию де-факто признать независимость Косово

Киев • УНН

 • 151075 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия должна де-факто признать независимость Косово в обмен на пакет финансовой поддержки от ЕС. Об этом она сказала во время визита в Белград, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала Сербию де-факто признать независимость Косово

Цитата

"Речь идет о выполнении Охридского соглашения. Это соглашение предусматривает различные шаги. Например, признание Сербией документов и институтов. А это, с другой стороны, сопровождается созданием Сообщества муниципалитетов с сербским большинством. Это должно быть сделано Косово", - заявила глава Еврокомиссии.

Детали

Издание отмечает, что финансовая поддержки от ЕС позволит Сербии удвоить ВВП в ближайшие десять лет. Сейчас в расчете на душу населения он составляет примерно 44% от среднего по ЕС и после пандемии растет примерно на 2% в год.

По словам председателя Еврокомиссии, создание сообщества сербских муниципалитетов в Косово должно стать органом самоуправления для сербов, живущих на территории Косово. Белград и Приштина договорились об этом в рамках переговоров по нормализации отношений в Охриде прошлой весной, но процесс так и не был завершен.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич сказал, что необходимо выполнять положения подписанных документов, связанные с Сообществом сербских муниципалитетов. По мнению фон дер Ляйен, Косово должно реализовать план предоставления этническим сербам определенной автономии. По ее словам, это откроет для Косово доступ к пакету европейских инвестиций.

Охридское соглашение также предусматривает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косово на мировой арене и обмен дипмиссиями - то есть фактическое признание Белградом независимости территории.

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