Вучич розпустив парламент Сербії та призначив позачергові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Сербії Александр Вучич у середу розпустив парламент країни та призначив дострокові вибори на 17 грудня. Про це повідомляє сербське видання Politika, пише УНН.
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"Я видаю указ про роспуск парламенту, обраного з 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори на 17 грудня", - заявив Вучич.
Зазначається, що він підписав рішення про призначення виборів, після чого звернувся до громадян.
"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в непростий час. Дуже важливо, щоб Сербія зберегла мир і стабільність. Бажаю всім учасникам гарного результату, бажаю, щоб вони все зробили цивілізовано", - наголосив президент Сербії.
Повідомляється, що вибори одночасно пройдуть у всіх великих муніципальних утвореннях Сербії, оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Сербії Олександр Вучич пішов з посади голови своєї політичної партії, зробивши символічну поступку на тлі вуличних протестів. Своїм наступником він запропонував міністра оборони країни Мілоша Вучевича.
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