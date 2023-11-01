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Вучич розпустив парламент Сербії та призначив позачергові вибори

Київ • УНН

 • 152234 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Сербії Александр Вучич у середу розпустив парламент країни та призначив дострокові вибори на 17 грудня. Про це повідомляє сербське видання Politika, пише УНН.

Вучич розпустив парламент Сербії та призначив позачергові вибори

Цитата

"Я видаю указ про роспуск парламенту, обраного з 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори на 17 грудня", - заявив Вучич.

Зазначається, що він підписав рішення про призначення виборів, після чого звернувся до громадян.

"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в непростий час. Дуже важливо, щоб Сербія зберегла мир і стабільність. Бажаю всім учасникам гарного результату, бажаю, щоб вони все зробили цивілізовано", - наголосив президент Сербії.

Повідомляється, що вибори одночасно пройдуть у всіх великих муніципальних утвореннях Сербії, оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Сербії Олександр Вучич пішов з посади голови своєї політичної партії, зробивши символічну поступку на тлі вуличних протестів. Своїм наступником він запропонував міністра оборони країни Мілоша Вучевича.

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