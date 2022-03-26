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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Потери Донетчины за сутки: россияне убили гражданского, восемь-ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате враждебных действий оккупантов в Донецкой области сегодня погиб один человек, к тому же по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Потери Донетчины за сутки: россияне убили гражданского, восемь-ранены

Цитата

"Сегодня россияне убили 1 гражданского в Марьинке, ранили 2. Также 4 человека получили ранения в Красногоровке", - сообщил Кириленко.

Детали

Также, с его слов, удалось уточнить информацию о еще двух раненых в Мариуполе, хотя точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Напомним

Как писал УНН, сегодня враг осуществил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы.

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