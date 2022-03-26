Втрати Донеччини за добу: росіяни вбили цивільного, вісім - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Внаслідок ворожих дій окупантів на Донеччині сьогодні загинула одна особа, до того ж щонайменше вісім людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Сьогодні росіяни вбили 1 цивільного в Мар'їнці, поранили 2. Також 4 людини дістали поранення у Красногорівці", - повідомив Кириленко.
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Також, з його слів, вдалося уточнити інформацію про ще двох поранених у Маріуполі, хоча точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Нагадаємо
Як писав УНН, сьогодні ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси.