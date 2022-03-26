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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 68025 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Донеччина: російські окупанти обстріляли Красногорівку касетними боєприпасами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Донеччина: російські окупанти обстріляли Красногорівку касетними боєприпасами

Деталі

За даними поліції, боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів.

На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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