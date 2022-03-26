Донецкая область: российские оккупанты обстреляли Красногоровку кассетными боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Враг осуществил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным полиции, боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Сейчас полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают кумулятивные боевые элементы.
По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними - смертельно опасно. Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам.
В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.
Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
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