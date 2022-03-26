Донецкая область: российские оккупанты обстреляли Красногоровку кассетными боеприпасами

Детали

По данным полиции, боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Сейчас полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают кумулятивные боевые элементы.

По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними - смертельно опасно. Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам.

В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

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