Окупанти вдарили по Лисичанську ракетою "Точка-У"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У суботу по Лисичанську росія вдарила ракетою «Точка-У», у Сєвєродонецьку палають декілька будинків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися «режиму тиші», росіяни відкрили вогонь по Лисичанську і Сєвєродонецьку», - повідомив Гайдай.
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З його слів, українські рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Наразі їх намагаються підняти на поверхню.
Крім того, заявив Гайдай, росія вдарила по місту ракетою «Точка-У» та градами. Глава ОВА оприлюднив відповідне фото.
В Сєвєродонецьку також складна ситуація, доповів він: палає ще один продуктовий склад, два житлових та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.
Нагадаємо
Раніше сьогодні Гайдай повідомив, що росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку.