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Оккупанты ударили по Лисичанску ракетой "Точка-У"

Киев • УНН

 • 174428 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В субботу по Лисичанску Россия ударила ракетой "Точка-У", в Северодонецке пылают несколько домов. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Оккупанты ударили по Лисичанску ракетой "Точка-У"

Цитата

"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку", - сообщил Гайдай.

Детали

С его слов, украинские спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточены шахту, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность.

Кроме того, заявил Гайдай, россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами. Глава ОВА обнародовал соответствующее фото.

В Северодонецке также сложная ситуация, доложил он: горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе пострадала женщина.

Напомним

Ранее сегодня Гайдай сообщил, что русские прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке.

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