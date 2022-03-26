Оккупанты ударили по Лисичанску ракетой "Точка-У"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В субботу по Лисичанску Россия ударила ракетой "Точка-У", в Северодонецке пылают несколько домов. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку", - сообщил Гайдай.
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С его слов, украинские спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточены шахту, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность.
Кроме того, заявил Гайдай, россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами. Глава ОВА обнародовал соответствующее фото.
В Северодонецке также сложная ситуация, доложил он: горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе пострадала женщина.
Напомним
Ранее сегодня Гайдай сообщил, что русские прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке.