Росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram повідомив, що росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку. Про це інформує УНН.
Цитата
"Декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах в Сєвєродонецьку за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією".
Однак гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде. Ми розвозимо продукти харчування та все необхідне по підвалах та бомбосховищах, щоденно евакуюємо людей до безпечних регіонів країни, відновлюємо комунікації, наскільки це можливо", - повідомив місцевий голова ОДА.
Деталі
За словами Сергія Гайдая Підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники. Останні вчора доставили десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, їм вдалося заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду у місто.
Нагадаємо
У Лисичанську російські окупанти обстріляли нафтопереробний завод.