У Лисичанську російські окупанти обстріляли нафтопереробний завод

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Внаслідок обстрілу на заводі сталася пожежа.

Як відомо, постачання нафти на Лисичанський НПЗ не здійснюється ще з 2012 року через його збитковість.

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