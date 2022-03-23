У Лисичанську російські окупанти обстріляли нафтопереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Окупанти із літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську (Луганська область), який належить російській компанії "Роснефть". Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Внаслідок обстрілу на заводі сталася пожежа.
Як відомо, постачання нафти на Лисичанський НПЗ не здійснюється ще з 2012 року через його збитковість.
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