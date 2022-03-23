В Чорнобилі російські окупанти розграбували та знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію в місті Чорнобиль вартістю 6 мільйонів євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".
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Лабораторія є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень і розробки технологій.
"На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", - зазначили в держпідприємстві.
Центральна аналітична лабораторія в Чорнобилі була модернізована в рамках співпраці європейських та українських фахівців у сфері ядерної безпеки - це майже 100 одиниць сучасного вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає в Європі.
Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції.
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