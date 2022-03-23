Окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех під Києвом

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“Під час обстрілу Броварського району Київської області, який вчергове сьогодні влаштували орки, згорів овочевий склад "Вегі Тренд Інвест" та м‘ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищені десятки тонн продукції. Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні... Щойно вогнеборці завершать роботу, ми працюватимемо над відновленням виробництва”, - зазначив Коломієць.