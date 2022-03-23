Оккупанты уничтожили овощехранилище и колбасный цех под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Броварском районе Киевской области российские оккупанты уничтожили овощехранилище и колбасный цех. Убытки - более 600 миллионов. Об этом сообщил управляющий партнер VDA Group, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец в Facebook, передает УНН.
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“Во время обстрела Броварского района Киевской области, который в очередной раз сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению потребностей Киевской области и всей Украины в питании. Как только пожарные завершат работу, мы будем работать над восстановлением производства”, - отметил Коломиец.