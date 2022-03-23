В Чернобыле российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро

Детали

Лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - отметили в госпредприятии.

Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности - это почти 100 единиц современного дорогостоящего аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции.

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