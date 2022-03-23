В Лисичанске российские оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Оккупанты из самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске (Луганская область), который принадлежит российской компании "Роснефть". Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
В результате обстрела на заводе произошел пожар.
Как известно, поставка нефти на Лисичанский НПЗ не осуществляется еще с 2012 года из-за его убыточности.
Напомним
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