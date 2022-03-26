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Россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке - Гайдай

Киев • УНН

 • 117294 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram сообщил, что россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке. Об этом информирует УНН.

Россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке - Гайдай

Цитата

"Несколько прицельных попаданий врага по продовольственным складам в Северодонецке за неделю. Очередное - 25 марта вечером. К счастью, никто не пострадал. Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак "русского мира" - оставить мирных жителей без еды. Это они называют "спецоперацией".

Однако гуманитарной катастрофы на Луганщине не будет. Мы развозим продукты питания и все необходимое в подвалах и бомбоубежищах, ежедневно эвакуируем людей в безопасные регионы страны, восстанавливаем коммуникации, насколько это возможно", - сообщил местный председатель ОГА.

Детали

По словам Сергея Гайдая подвозить еду помогают патрульные полицейские и спасатели. Последние вчера доставили десятки тонн воды в Лисичанск и Золотой, им удалось запитать одну из насосных станций в Рубежном и частично подать воду в город.

Напомним

В Лисичанске русские оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод.

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