Второй день силы ПВО сбивают в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5" — "Флеш"
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов заявил, что ПВО сбивает возле Киева ракеты "Герань-5", которые россия запускает с расстояния 400 км. россия продолжает их производить.
Советник Президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что украинские силы ПВО сбивают в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5", пишет УНН.
Второй день подряд наша ПВО сбивает в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5". Россияне запускают их с расстояния 400 километров
Из позитивного, по его словам, украинские средства ПВО их сбивают.
Из негативного — противник их производит, применяет и, очевидно, продолжит применять. Реактивные перехватчики здесь не слишком помогут
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