Другий день сили ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5" - "Флеш"
Київ • УНН
Сергій Бескрестнов заявив, що ППО збиває біля Києва ракети "Герань-5", які Росія запускає з відстані 400 км. росія продовжує їх виробляти.
Радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що українські сили ППО збивають в районі Києва реактивні ракети "Герань-5", пише УНН.
Другий день поспіль наші ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5". Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів
З позитивного, за його словами, українські засоби ППО їх збивають.
З негативного — противник їх виробляє, застосовує й, очевидно, продовжуватиме застосовувати. Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть
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