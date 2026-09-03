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Другий день сили ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5" - "Флеш"

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Сергій Бескрестнов заявив, що ППО збиває біля Києва ракети "Герань-5", які Росія запускає з відстані 400 км. росія продовжує їх виробляти.

Другий день сили ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5" - "Флеш"

Радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що українські сили ППО збивають в районі Києва реактивні ракети "Герань-5", пише УНН.

Другий день поспіль наші ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5". Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів 

- повідомив Бескрестнов. 

З позитивного, за його словами, українські засоби ППО їх збивають. 

З негативного — противник їх виробляє, застосовує й, очевидно, продовжуватиме застосовувати. Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть 

- резюмував "Флеш".

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