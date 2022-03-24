Вторжение рф: за месяц из Украины выехало 3,2 млн человек

Детали

Как сообщили пограничники, с начала полномасштабного вторжения России в Украину государственную границу Украины пересекло 3,2 млн человек.

В то же время за время войны 435 тыс. наших граждан вернулись в Украину, подавляющее большинство из которых - мужчины.

Напомним

Россия начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля.