Вторжение рф: за месяц из Украины выехало 3,2 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии государственную границу Украины пересекло 3,2 млн человек, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
Как сообщили пограничники, с начала полномасштабного вторжения России в Украину государственную границу Украины пересекло 3,2 млн человек.
В то же время за время войны 435 тыс. наших граждан вернулись в Украину, подавляющее большинство из которых - мужчины.
Напомним
Россия начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля.