Вторгнення рф: за місяць з України виїхало 3,2 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку повномаштабного вторгнення росії державний кордон України перетнуло 3,2 млн осіб, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Як повідомили прикордонники, з початку повномаштабного вторгнення росії в Україну державний кордон України перетнуло 3,2 млн осіб.
Водночас за час війни 435 тис. наших громадян повернулися в Україну, переважна більшість з яких - чоловіки.
Нагадаємо
Росія розпочала повномаштабний наступ на Україну 24 лютого.