Вторгнення рф: за місяць з України виїхало 3,2 млн осіб

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Як повідомили прикордонники, з початку повномаштабного вторгнення росії в Україну державний кордон України перетнуло 3,2 млн осіб.

Водночас за час війни 435 тис. наших громадян повернулися в Україну, переважна більшість з яких - чоловіки.

Нагадаємо

Росія розпочала повномаштабний наступ на Україну 24 лютого.