Вторжение РФ: в Чернигове погибло около 60 человек, 400 ранены - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Чернигове уже около 60 погибших и 400 раненых людей. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время совместного эфира украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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"Ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно. Вся моя команда, все руководители остались, работают, никто не убежал. У нас около 400 раненых. Около 60 погибших", - рассказал Атрошенко.
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