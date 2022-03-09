Вторжение РФ: в Чернигове погибло около 60 человек, 400 ранены - мэр

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Чернигове уже около 60 погибших и 400 раненых людей. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время совместного эфира украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно. Вся моя команда, все руководители остались, работают, никто не убежал. У нас около 400 раненых. Около 60 погибших", - рассказал Атрошенко.

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