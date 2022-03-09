Вторжение РФ: в Чернигове погибло около 60 человек, 400 ранены - мэр

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"Ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно. Вся моя команда, все руководители остались, работают, никто не убежал. У нас около 400 раненых. Около 60 погибших", - рассказал Атрошенко.

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