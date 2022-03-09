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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 84 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Вторгнення РФ: в Чернігові загинуло близько 60 людей, 400 поранено - мер

Вторгнення РФ: в Чернігові загинуло близько 60 людей, 400 поранено - мер

Київ • УНН

 • 144397 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Чернігові вже близько 60 загиблих та 400 поранених людей. Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко під час спільного ефіру українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ситуація дуже складна, але люди працюють цілодобово. Вся моя команда, всі керівники залишилися, працюють, ніхто не втік. У нас близько 400 поранених. Близько 60 загиблих", - розповів Атрошенко.

Доповнення

У Чернігівській області через тривалі обстріли російських окупантів сьогодні скасували “зелений коридор" для евакуації населення.

Президент України Володимир Зеленський нагородив місто Чернігів званням “Міста-Героя”.

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