Вторгнення РФ: в Чернігові загинуло близько 60 людей, 400 поранено - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Чернігові вже близько 60 загиблих та 400 поранених людей. Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко під час спільного ефіру українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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"Ситуація дуже складна, але люди працюють цілодобово. Вся моя команда, всі керівники залишилися, працюють, ніхто не втік. У нас близько 400 поранених. Близько 60 загиблих", - розповів Атрошенко.
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