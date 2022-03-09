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На Чернігівщині скасували “зелений коридор"

На Чернігівщині скасували “зелений коридор"

Київ • УНН

 • 161452 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У Чернігівській області через тривалі обстріли російських окупантів сьогодні скасували “зелений коридор" для евакуації населення. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

Цитата

“Вчора ми обговорювали питання “зеленого” коридору, але враховуючи ті обставини, і враховуючи, що зараз на київській трасі в кількох місцях тривають бої з противником, де противник отримує від наших Збройних Сил, то було прийнято рішення “зелений” коридор сьогодні не робити”, - повідомив Чаус.

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Він додав, що наразі формуються колони на виїзд. Дехто виїжджає на машинах, маршрут коригується в залежності від ситуації.

“Централізованою евакуація буде тоді, коли військові підтверджать нам таку можливість. На сьогодні цієї можливості немає”, - додав Чаус.

Він також зауважив, що ситуація по всій території в області зрозуміла і контрольована. В певних громадах є перебої з продуктами харчування.Однак громади координуються між собою, створюють коридори та передають продукти.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський нагородив місто Чернігів званням “Міста-Героя”.

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