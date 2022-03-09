На Чернігівщині скасували “зелений коридор"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Чернігівській області через тривалі обстріли російських окупантів сьогодні скасували “зелений коридор" для евакуації населення. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
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“Вчора ми обговорювали питання “зеленого” коридору, але враховуючи ті обставини, і враховуючи, що зараз на київській трасі в кількох місцях тривають бої з противником, де противник отримує від наших Збройних Сил, то було прийнято рішення “зелений” коридор сьогодні не робити”, - повідомив Чаус.
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Він додав, що наразі формуються колони на виїзд. Дехто виїжджає на машинах, маршрут коригується в залежності від ситуації.
“Централізованою евакуація буде тоді, коли військові підтверджать нам таку можливість. На сьогодні цієї можливості немає”, - додав Чаус.
Він також зауважив, що ситуація по всій території в області зрозуміла і контрольована. В певних громадах є перебої з продуктами харчування.Однак громади координуються між собою, створюють коридори та передають продукти.
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