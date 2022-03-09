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В Черниговской области отменили “зеленый коридор"

В Черниговской области отменили “зеленый коридор"

Киев • УНН

 • 161451 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Черниговской области из-за длительных обстрелов российских оккупантов сегодня отменили “зеленый коридор" для эвакуации населения. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Цитата

“Вчера мы обсуждали вопросы “зеленого” коридора, но учитывая обстоятельства, и учитывая, что сейчас на киевской трассе в нескольких местах продолжаются бои с противником, где противник получает от наших Вооруженных сил, то было принято решение “зеленый” коридор сегодня не делать”, - сообщил Чаус.

Детали

Он добавил, что сейчас формируются колонны на выезд. Некоторые выезжают на машинах, маршрут корректируется в зависимости от ситуации.

"Централизованной эвакуация будет тогда, когда военные подтверждат нам такую возможность. На сегодня этой возможности нет", - добавил Чаус.

Он также отметил, что ситуация по всей территории в области понятна и контролируема. В некоторых общинах есть перебои с продуктами питания. Однако общины координируются между собой, создают коридоры и передают продукты.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский наградил город Чернигов званием “Города-Героя”.

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