В Черниговской области отменили “зеленый коридор"

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“Вчера мы обсуждали вопросы “зеленого” коридора, но учитывая обстоятельства, и учитывая, что сейчас на киевской трассе в нескольких местах продолжаются бои с противником, где противник получает от наших Вооруженных сил, то было принято решение “зеленый” коридор сегодня не делать”, - сообщил Чаус.

Детали

Он добавил, что сейчас формируются колонны на выезд. Некоторые выезжают на машинах, маршрут корректируется в зависимости от ситуации.

"Централизованной эвакуация будет тогда, когда военные подтверждат нам такую возможность. На сегодня этой возможности нет", - добавил Чаус.

Он также отметил, что ситуация по всей территории в области понятна и контролируема. В некоторых общинах есть перебои с продуктами питания. Однако общины координируются между собой, создают коридоры и передают продукты.

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