Уставший Шулявский мост: открыто производство из-за падения электроопор
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Открыто производство из-за падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавшие среди граждан отсутствуют.
Как сообщалось, в Киеве на Шулявском мосту упали три столба освещения, в результате чего движение по мосту было ограничено.
Также Кличко и заказчик строительства обратились в полицию.
Напомним, впервые обвал на Шулявском мосту произошел в феврале 2017 года. Тогда мэр Виталий Кличко сказал, что мост устал. Соцсети подхватили его высказывание и превратили в мем.
Отметим, что компания "Северо-украинский строительный альянс", которая выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) в Киеве, по выводам Антимонопольного комитета, действовала в сговоре с другой компанией.
Как ранее сообщал УНН, в 2017 году начальная расчетная стоимость проекта составила 400 млн грн, но в 2019 году сметная стоимость проекта реконструкции Шулявского моста была увеличена до 1050 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства - на оборудование и другие расходы, а позже выросла до 1,726 млрд грн.