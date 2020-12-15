Втомлений Шулявський міст: відкрито провадження через падіння електроопор

“За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалі серед громадян відсутні.

Як повідомлялося, у Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого рух мостом було обмежено.

Також Кличко та замовник будівництва звернулися до поліції.

Нагадаємо, вперше обвал на Шулявському мосту стався у лютому 2017 року. Тоді міський голова Віталій Кличко сказав, що міст втомився. Соцмережі підхопили його вислів і перетворили на мем.

Зазначимо, що компанія “Північно-український будівельний альянс”, яка виграла тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) у Києві, за висновками Антимонопольного комітету, діяла у змові з іншою компанією.

Як раніше повідомляв УНН, у 2017 році початкова розрахункова вартість проекту становила 400 млн грн , але у 2019 році кошторисна вартість проекту реконструкції Шулявського мосту була збільшена до 1 050 млрд грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта коштів — на обладнання та інші витрати, а пізніше зросла до 1,726 млрд грн.