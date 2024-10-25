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ВСУ уничтожили российские "Бук-М3" и РЛС на оккупированной Луганщине

ВСУ уничтожили российские "Бук-М3" и РЛС на оккупированной Луганщине

Киев  •  УНН

09:02 • 8943 просмотра

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Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и уничтожили РЛС противника на временно оккупированной территории Луганщины. Цели находились в десятках километров от линии фронта.

Силы обороны Украины ночью поразили вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и ликвидировали российскую радиолокационную станцию на временно оккупированной Луганщине, сообщил в пятницу Генштаб ВСУ, передает УНН.

В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» врага

- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщается, цели находились на временно оккупированной территории Луганской области за несколько десятков километров от линии боевого соприкосновения.

«Работа продолжается. Ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу», - указали в Генштабе.

Силы обороны Юга уничтожили вражескую РСЗО "Ураган"9 октября 2024, 04:48 • 17166 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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