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ЗСУ знищили російські "Бук-М3" та РЛС на окупованій Луганщині

Київ • УНН

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Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили РЛС противника на тимчасово окупованій території Луганщини. Цілі знаходились за десятки кілометрів від лінії фронту.

ЗСУ знищили російські "Бук-М3" та РЛС на окупованій Луганщині

Сили оборони України вночі уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та ліквідували російську радіолокаційну станцію на тимчасово окупованій Луганщині, повідомив у п'ятницю Генштаб ЗСУ, передає УНН.

У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога

- йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як повідомляється, цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Робота триває. Послаблення протиповітряної оборони рф робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу", - вказали в Генштабі.

Сили оборони Півдня знищили ворожу РСЗВ "Ураган" 09.10.24, 07:48 • 17471 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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