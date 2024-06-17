На передовой ВСУ отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Оккупантам не дали закрепиться возле Новоселовки Первой. Однако вражеские сижи продвинулись в Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Силы Обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Противнику не дали закрепиться возле Новоселовки Первой. Враг продвинулся в Красногоровке - DeepState.

Напомним

По Генштабу, на Покровском направлении значительно возросла активность врага. При поддержке авиации, артиллерии, боевых машин, дронов и стрелкового оружия, войска террористической страны пытались прорваться у Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского.

DeepState: на передовой рф продвинулась возле Сокола и в Новоалександровке