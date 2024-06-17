ЗСУ відтіснили росіян у Серебрянському лісництві, але ворог просунувся у Красногорівці - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, ЗСУ відтіснили ворога в Серебрянському лісництві, не дали йому закріпитися в районі Новоселівки Першої, але ворог просунувся в Красногорівці.
На передовій ЗСУ відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Окупантам не дали закріпитися біля Новоселівки Першої. Проте ворожі сижі просунулися у Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Сили Оборони відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Противнику не дали закріпитися біля Новоселівки Першої. Ворог просунувся у Красногорівці
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За Генштабом, на Покровському напрямку значно зросла активність ворога. За підтримки авіації, артилерії, бойових машин, дронів та стрілецької зброї, війська терористичної країни намагалися прорватися біля Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського.
DeepState: на передовій рф просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці16.06.24, 01:57 • 85668 переглядiв