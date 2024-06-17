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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7406 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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ЗСУ відтіснили росіян у Серебрянському лісництві, але ворог просунувся у Красногорівці - DeepState

Київ • УНН

 • 100718 перегляди

За DeepState, ЗСУ відтіснили ворога в Серебрянському лісництві, не дали йому закріпитися в районі Новоселівки Першої, але ворог просунувся в Красногорівці.

ЗСУ відтіснили росіян у Серебрянському лісництві, але ворог просунувся у Красногорівці - DeepState

На передовій ЗСУ відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Окупантам не дали закріпитися біля Новоселівки Першої. Проте ворожі сижі просунулися у Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Сили Оборони відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Противнику не дали закріпитися біля Новоселівки Першої. Ворог просунувся у Красногорівці  

- DeepState.

Нагадаємо

За Генштабом, на Покровському напрямку значно зросла активність ворога. За підтримки авіації, артилерії, бойових машин, дронів та стрілецької зброї, війська терористичної країни намагалися прорватися біля Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського.

DeepState: на передовій рф просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці16.06.24, 01:57 • 85668 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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