DeepState: на передовій рф просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці
Київ • УНН
За інформацією від DeepState, сили противника просунулися вперед у районі Сокола та в Новоолександрівці.
На фронті ворожі сили просунулися неподалік Соколу та в Новоолександрівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Соколу та в Новоолександрівці
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Протягом дня найгарячіша обстановка залишалася на Покровському напрямку - Генштаб15.06.24, 23:46 • 67198 переглядiв