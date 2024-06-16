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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6578 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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DeepState: на передовій рф просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці

Київ • УНН

 • 85668 перегляди

За інформацією від DeepState, сили противника просунулися вперед у районі Сокола та в Новоолександрівці.

DeepState: на передовій рф просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці

На фронті ворожі сили просунулися неподалік Соколу та в Новоолександрівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся біля Соколу та в Новоолександрівці

- DeepState.

Нагадаємо

На Покровському напрямку продовжуються активні військові дії. З початку доби кількість боєзіткнень зросла до 33. Найбільша активність противника зафіксована в районі Очеретиного.

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Юлія Котвицька

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