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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Протягом дня найгарячіша обстановка залишалася на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 67198 перегляди

За Генштабом, українські війська відбили численні атаки ворога на багатьох ділянках фронту, проте на Покровському напрямку обстановка залишалася найгарячішою.

Протягом дня найгарячіша обстановка залишалася на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдав по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ЗСУ відбили 6 спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському та Лиманському: кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Противник намагався атакувати в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Нині відбито 12 ворожих атак, три бойових зіткнення ще тривають в районах Греківки та Невського.

На Сіверському: загарбники 4 рази невдало атакувати позиції захисників у районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Крім того, успіху не мали чотири спроби витіснити наших оборонців в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.

На Покровському: надалі ситуація залишається складною. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 33. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони уже відбито 25 атак агресора, вісім боїв іще тривають.

На Курахівському: ворожі сили 11 разів штурмували в районах Невельського, Красногорівки, Георгієвки, Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Нині було відбито 9 атак. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають 2 боєзіткнення.

На Времівському: активність окупантів збільшилася втричі. За сьогодні агресор 9 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена.

На Оріхівському: ЗСУ відбили 3 атаки загарбників у районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій та територій не допущено.

На Придніпровському: чергова спроба терористичної країни атакувати позиції українських воїнів у районі Кринок зазнала невдачі.

Генштаб: на Покровський напрямок припадає понад третина атак ворога 15.06.24, 19:24 • 27004 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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