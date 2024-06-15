На передовой произошло 91 боевое столкновение. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 423 дрона-камикадзе. Осуществил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 6 попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском и Лиманском: количество боевых столкновений увеличилось до 15. Противник пытался атаковать в районах Петропавловки, Песчаного, Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Сейчас отбито 12 вражеских атак, три боевых столкновения еще продолжаются в районах Грековки и Невского.

На Северском: захватчики 4 раза неудачно атаковали позиции защитников в районах Верхнекаменского и Роздоловки. Кроме того, успеха не имели четыре попытки вытеснить наших защитников в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки на Краматорском направлении.

На Покровском: в дальнейшем ситуация остается сложной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 33. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой, Карловки и Уманского. Силами обороны уже отбили 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются.

На Кураховском: вражеские силы 11 раз штурмовали в районах Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Победы, Парасковиевки, Новомихайловки и Константиновки. Сейчас было отбито 9 атак. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются 2 боестолкновения.

На Времовском: активность оккупантов увеличилась втрое. За сегодня агрессор 9 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная.

На Ореховском: ВСУ отбили 3 атаки захватчиков в районах Малой Токмачки и Роботино. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Приднепровском: очередная попытка террористической страны атаковать позиции украинских воинов в районе Крынок потерпела неудачу.

Генштаб: на Покровское направление приходится более трети атак врага