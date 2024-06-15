Киев • УНН
По Генштабу, украинские войска отбили многочисленные атаки врага на многих участках фронта, однако на Покровском направлении обстановка оставалась самой горячей.
На передовой произошло 91 боевое столкновение. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 423 дрона-камикадзе. Осуществил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения
Ситуация на направлениях
На Харьковском: ВСУ отбили 6 попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском и Лиманском: количество боевых столкновений увеличилось до 15. Противник пытался атаковать в районах Петропавловки, Песчаного, Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Сейчас отбито 12 вражеских атак, три боевых столкновения еще продолжаются в районах Грековки и Невского.
На Северском: захватчики 4 раза неудачно атаковали позиции защитников в районах Верхнекаменского и Роздоловки. Кроме того, успеха не имели четыре попытки вытеснить наших защитников в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки на Краматорском направлении.
На Покровском: в дальнейшем ситуация остается сложной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 33. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой, Карловки и Уманского. Силами обороны уже отбили 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются.
На Кураховском: вражеские силы 11 раз штурмовали в районах Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Победы, Парасковиевки, Новомихайловки и Константиновки. Сейчас было отбито 9 атак. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются 2 боестолкновения.
На Времовском: активность оккупантов увеличилась втрое. За сегодня агрессор 9 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная.
На Ореховском: ВСУ отбили 3 атаки захватчиков в районах Малой Токмачки и Роботино. Потерь позиций и территорий не допущено.
На Приднепровском: очередная попытка террористической страны атаковать позиции украинских воинов в районе Крынок потерпела неудачу.
Генштаб: на Покровское направление приходится более трети атак врага15 июня 2024, 16:24 • 20883 просмотра