ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области

Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо. Об этом сообщили ОТУ «Харьков», пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится, что лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.

Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины, - сказано в сообщении.

Также в ОТГ «Харьков» заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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