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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области

ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 3518 просмотра

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Оперативное тактическое управление «Харьков» опровергло информацию о присутствии северокорейских военных в области. Сообщение было распространено неофициальным лицом, которое действовало за пределами своей компетенции.

Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо. Об этом сообщили ОТУ «Харьков», пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится, что лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.

Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины,

- сказано в сообщении.

Также в ОТГ «Харьков» заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Разведка Южной Кореи раскрыла реальное количество войск КНДР в россии21 нояб. 2024, 07:21 • 15632 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
ukrainaУкраина
kharkivХарьков