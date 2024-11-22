ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области
Киев • УНН
Оперативное тактическое управление «Харьков» опровергло информацию о присутствии северокорейских военных в области. Сообщение было распространено неофициальным лицом, которое действовало за пределами своей компетенции.
Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо. Об этом сообщили ОТУ «Харьков», пишет УНН.
Детали
В заявлении говорится, что лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.
Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины,
Также в ОТГ «Харьков» заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
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