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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ могут бить по России вблизи Харьковской и Сумской областей-Белый дом

ВСУ могут бить по России вблизи Харьковской и Сумской областей-Белый дом

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 21:45  •  6634 просмотра

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Белый дом официально подтвердил разрешение Вооруженным силам Украины использовать американское вооружение для нанесения ударов по российским позициям через границу в Харьковской и Сумской областях.

Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории России вблизи Харьковской и Сумской областей. Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает УНН.

детали

Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия-ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области

отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.

"Отвратительно и ужасно" - Белый дом сделал заявление после расследования FT, как кремль передает на усыновление похищенных украинских детей13 июня 2024, 06:59 • 34008 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
belii-domБелый дом
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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