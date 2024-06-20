ВСУ могут бить по России вблизи Харьковской и Сумской областей-Белый дом

Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории России вблизи Харьковской и Сумской областей. Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает УНН.

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Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия-ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.

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