ВСУ могут бить по России вблизи Харьковской и Сумской областей-Белый дом
Киев • УНН
Белый дом официально подтвердил разрешение Вооруженным силам Украины использовать американское вооружение для нанесения ударов по российским позициям через границу в Харьковской и Сумской областях.
Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории России вблизи Харьковской и Сумской областей. Об этом заявил в среду во время телефонного брифинга старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает УНН.
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Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия-ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области
Он подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.
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