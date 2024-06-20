ЗСУ можуть бити по Росії поблизу Харківської та Сумської областей – Білий дім
Київ • УНН
Білий дім офіційно підтвердив дозвіл Збройним силам України використовувати американське озброєння для нанесення ударів по російських позиціях через кордон у Харківській та Сумській областях.
Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати ЗСУ американську зброю по території Росії поблизу Харківської та Сумської областей. Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає УНН.
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Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області
Він підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.
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