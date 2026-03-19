ВСУ ликвидировали за сутки еще 1520 захватчиков РФ - Генштаб

По состоянию на 19 марта 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 284 090 человек. За последние сутки ликвидировано еще 1 520 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также уничтожено 11 786 танков, 24 233 боевые бронированные машины и 38 538 артиллерийских систем.

За сутки украинские силы уничтожили 32 артсистемы, 3 реактивные системы залпового огня и 1 391 беспилотник оперативно-тактического уровня.

В целом РФ потеряла уже более 185 тысяч дронов и более 84 тысяч единиц автомобильной техники.

Данные по потерям уточняются.

