ВСУ ликвидировали за сутки еще 1520 захватчиков РФ - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил о ликвидации 1520 оккупантов за сутки. Уничтожено более 1300 беспилотников, 32 артсистемы и 3 реактивные системы залпового огня.
По состоянию на 19 марта 2026 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 284 090 человек. За последние сутки ликвидировано еще 1 520 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также уничтожено 11 786 танков, 24 233 боевые бронированные машины и 38 538 артиллерийских систем.
За сутки украинские силы уничтожили 32 артсистемы, 3 реактивные системы залпового огня и 1 391 беспилотник оперативно-тактического уровня.
В целом РФ потеряла уже более 185 тысяч дронов и более 84 тысяч единиц автомобильной техники.
Данные по потерям уточняются.
