ВСУ: через кадровый дефицит судьи райсудов Киева рассмотрели по 346 дел за квартал

“Если взять по регионам, по юрисдикциях и по инстанциям, то особенно трудную картину мы увидим следующую: местные общие суды Винницкой области — 53,6% Киев — 55,7%, Херсонская область — 54,6% наполненность судьями в апелляционных судах этих областей”, — сказал Я.Романюк.

При этом в окружных административном суде Луганской области осуществляет правосудие только 10,6% от штатной численности судей, а в Окружном административном суде города Киева — 21,6% судей от штатной численности имеют право осуществлять правосудие, в судах Харьковской области — 22,5%, Полтавской области — 22,7%, Ровенской области — 25%.

“Это процент от штатной численности судей, на которых фактически судьи есть и осуществляют правосудие”, — уточнил глава ВСУ.

При этом он отметил, что на уровне апелляционных судов Донецкий апелляционный административный суд — 35,4%.

По словам Я.Романюка, судьи районных судов города Киева рассмотрели в первом квартале этого года по 346 дел каждый судья, в Луганской области — по 267 дел, а на Волыни — по 251 делу.

В Апелляционном суде города Киева судьи рассмотрели по 214 дел каждый, а в Харьковской области судьями судов этой инстанции рассмотрено по 158 дел, а в Запорожье по 155 дел на судью.

Среди судей административных судов первой инстанции больше нагрузка была на судей Окружного административного суда города Киева. Здесь судьи в первом квартале текущего года рассмотрели по 339 дел в среднем на каждого в Харьковской области — по 212 дел а в Ровенской — по 198 дел.

Если подняться на уровень апелляционного суда, наибольшая нагрузка в Житомирской области — 151 дело. На втором месте — Киевская область — 121 дело на судью и на третьем месте — Днепропетровская область, где на судью приходится 106 дел.

“Местные общие суды в среднем на судью рассмотрели по Украине 218 дел, окружные административные — 122 дела, местные хозяйственные — 97 дел. Если подняться на уровень апелляционных судов, то апелляционные общие в среднем по Украине рассмотрели 99 дел на судью, апелляционные административные — 102 и апелляционные хозяйственные — 39”, - сказал Я.Романюк.

Как сообщал УНН, в ВСУ надеются на принятие Радой изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы.