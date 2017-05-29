ВСУ: через кадровый дефицит судьи райсудов Киева рассмотрели по 346 дел за квартал

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41643 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 101855 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113573 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126051 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146031 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159847 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123262 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138875 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189827 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291291 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13778 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10352 просмотра

Бывшего Генпрокурора Костина назначили послом в Нидерландах

7 апреля, 18:15 • 9174 просмотра

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 7180 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 7054 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188437 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244699 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446313 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399214 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484352 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27838 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27555 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42297 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64609 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71142 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

ВСУ: через кадровый дефицит судьи райсудов Киева рассмотрели по 346 дел за квартал

Киев • УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Через кадровый дефицит судьям районных судов города Киева пришлось рассмотреть по 346 дел за первый квартал. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.

ВСУ: через кадровый дефицит судьи райсудов Киева рассмотрели по 346 дел за квартал

“Если взять по регионам, по юрисдикциях и по инстанциям, то особенно трудную картину мы увидим следующую: местные общие суды Винницкой области — 53,6% Киев — 55,7%, Херсонская область — 54,6% наполненность судьями в апелляционных судах этих областей”, — сказал Я.Романюк.

При этом в окружных административном суде Луганской области осуществляет правосудие только 10,6% от штатной численности судей, а в Окружном административном суде города Киева — 21,6% судей от штатной численности имеют право осуществлять правосудие, в судах Харьковской области — 22,5%, Полтавской области — 22,7%, Ровенской области — 25%.

“Это процент от штатной численности судей, на которых фактически судьи есть и осуществляют правосудие”, — уточнил глава ВСУ.

При этом он отметил, что на уровне апелляционных судов Донецкий апелляционный административный суд — 35,4%.

По словам Я.Романюка, судьи районных судов города Киева рассмотрели в первом квартале этого года по 346 дел каждый судья, в Луганской области — по 267 дел, а на Волыни — по 251 делу.

В Апелляционном суде города Киева судьи рассмотрели по 214 дел каждый, а в Харьковской области судьями судов этой инстанции рассмотрено по 158 дел, а в Запорожье по 155 дел на судью.

Среди судей административных судов первой инстанции больше нагрузка была на судей Окружного административного суда города Киева. Здесь судьи в первом квартале текущего года рассмотрели по 339 дел в среднем на каждого в Харьковской области — по 212 дел а в Ровенской — по 198 дел.

Если подняться на уровень апелляционного суда, наибольшая нагрузка в Житомирской области — 151 дело. На втором месте — Киевская область — 121 дело на судью и на третьем месте — Днепропетровская область, где на судью приходится 106 дел.

“Местные общие суды в среднем на судью рассмотрели по Украине 218 дел, окружные административные — 122 дела, местные хозяйственные — 97 дел. Если подняться на уровень апелляционных судов, то апелляционные общие в среднем по Украине рассмотрели 99 дел на судью, апелляционные административные — 102 и апелляционные хозяйственные — 39”, - сказал Я.Романюк.

Как сообщал УНН, в ВСУ надеются на принятие Радой изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86