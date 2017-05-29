ВСУ: через кадровий дефіцит судді райсудів Києва розглянули по 346 справ за квартал

“Якщо взяти по регіонах, по юрисдикціях і по інстанціях, то особливо скрутну картину ми побачимо наступну: місцеві загальні суди: Вінницька область — 53,6% місто Київ — 55,7%, Херсонська область — 54,6% наповненість суддями в апеляційних судах цих областей”, — сказав Я.Романюк.

При цьому в окружних адміністративних суді Луганської області здійснює правосуддя лише 10,6% від штатної чисельності суддів, а в окружному адміністративному суді міста Києва — 21,6% суддів від штатної чисельності мають право здійснювати правосуддя, у судах Харківської області — 22,5%, Полтавської області — 22,7%, Рівненської області — 25%.

“Це проценти від штатної численності суддів, на яких фактично судді є і здійснюють правосуддя”, — уточнив голова ВСУ.

При цьому він зазначив, що на рівні апеляційних судів Донецький апеляційний адміністративний суд — 35,4%.

За словами Я.Романюка, судді районних судів міста Києва розглянули в першому кварталі цього року по 346 справ кожний суддя, в Луганській області по 267 справ, а на Волині — по 251 справі.

В Апеляційному суді міста Києва судді розглянули по 214 справ кожний, а в Харківській області суддями судів цієї інстанції розглянуто по 158 справ, а в Запоріжжі по 155 справ на суддю.

Серед суддів адміністративних судів першої інстанції найбільше навантаження було на суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Тут судді у першому кварталі поточного року розглянули по 339 справ в середньому на кожного, в Харківській області — по 212 справ а в Рівненській — по 198 справ.

Якщо піднятися на рівень апеляційного суду, найбільше навантаження в Житомирській області — 151 справа. На другому місці — Київська область — 121 справа на суддю і на третьому місці — Дніпропетровська область де на суддю припадає 106 справ.

“Місцеві загальні суди в середньому на суддю розглянули по Україні 218 справ, окружні адміністративні — 122 справи, місцеві господарські — 97 справ. Якщо піднятися на рівень апеляційних судів, то апеляційні загальні в середньому по Україні розглянули 99 справ на суддю, апеляційні адміністративні — 102 і апеляційні господарські — 39”, — сказав Я.Романюк.

Як повідомляв УНН, у ВСУ сподіваються на ухвалення Радою змін до Господарського і Цивільного кодексів.