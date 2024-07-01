Киев • УНН
Регистрация электронных кабинетов для большинства поступающих в высшие учебные заведения Украины началась 1 июля и продлится до 31 октября.
Сегодня, 1 июля, стартовала регистрация электронных кабинетов для большинства поступающих, сообщили в понедельник в Минобразования и науки, пишет УНН.
Детали
С 1 июля зарегистрироваться могут поступающие:
Сама регистрация происходит на сайте: https://vstup.edbo.gov.ua/
Регистрация электронных кабинетов открыта до 31 октября.
"То есть у вас есть возможность зарегистрировать кабинет не только до начала подачи заявлений, но и в течение времени приема заявлений, определенного по соответствующим траекториям поступления", - указали в МОН.
В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в профтехи28 июня 2024, 13:50 • 12223 просмотра