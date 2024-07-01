Сегодня, 1 июля, стартовала регистрация электронных кабинетов для большинства поступающих, сообщили в понедельник в Минобразования и науки, пишет УНН.

Детали

С 1 июля зарегистрироваться могут поступающие:

в учреждения профессионального предвысшего образования на основе полного общего среднего образования (11 классов), диплома квалифицированного рабочего для получения степени профессионального младшего бакалавра;

в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра / магистра.

Сама регистрация происходит на сайте: https://vstup.edbo.gov.ua/

Регистрация электронных кабинетов открыта до 31 октября.

"То есть у вас есть возможность зарегистрировать кабинет не только до начала подачи заявлений, но и в течение времени приема заявлений, определенного по соответствующим траекториям поступления", - указали в МОН.

В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в профтехи