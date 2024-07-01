Вступ-2024: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників
Київ • УНН
Реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників до вищих навчальних закладів України розпочалася 1 липня і триватиме до 31 жовтня.
Сьогодні, 1 липня, стартувала реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників, повідомили у понеділок у Міносвіти та науки, пише УНН.
Деталі
З 1 липня зареєструватися можуть вступники:
- до закладів фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), диплома кваліфікованого робітника для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра;
- до закладів вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра / магістра.
Сама реєстрація відбувається на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/
Реєстрацію електронних кабінетів відкрито до 31 жовтня.
"Тобто у вас є можливість зареєструвати кабінет не лише до початку подання заяв, але й упродовж часу приймання заяв, визначеного за відповідними траєкторіями вступу", - вказали у МОН.
В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників до профтехів28.06.24, 16:50 • 12680 переглядiв