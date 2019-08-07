Вступил в силу закон о маркировке продуктов: детали документа

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине во вторник, 6 августа, вступил в силу Закон “Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Документ устанавливает правовые и организационные основы предоставления потребителям информации о пищевых продуктах с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан, и удовлетворения их социальных и экономических интересов.

В частности, закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение.

Требования нового закона распространяться не только на производителей пищевых продуктов на всех этапах производства и оборота, но и на пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя, в частности, реализуемые в учреждениях общественного питания.

В соответствии с требованиями Закона Украины информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Это требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представления пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

“Потребитель должен получить максимально достоверную информацию о пищевом продукте и иметь возможность сделать осознанный выбор”, — объяснил генеральный директор Директората безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз.

Напомним также, что по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом.

Фальсифицируют недобросовестные производители товары почти всех групп. Чаще всего — молочку и колбасные изделия. Немало подделок и среди промышленных товаров, таких как порошки или косметика.

По словам политика Сергея Тригубенко, такому положению дел “способствовали”: мораторий на проверки бизнеса, который действовал в Украине до 1 января 2019 года, и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

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