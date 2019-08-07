Вступив в силу закон про маркування продуктів: деталі документу

Документ встановлює правові та організаційні основи надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян, і задоволення їх соціальних і економічних інтересів.

Зокрема, закон забороняє використовувати інформацію, яка може ввести споживача в оману.

Вимоги нового закону поширюватиметься не лише на виробників харчових продуктів на всіх етапах виробництва і обігу, а й на харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, зокрема, реалізовані в закладах громадського харчування.

Відповідно до вимог Закону України інформація про харчовий продукт повинна бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача і не повинна вводити в оману щодо характеристик, властивостей, складу харчових продуктів. Ця вимога поширюється як на рекламу харчових продуктів, так і на спосіб розміщення та подання харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку.

“Споживач повинен отримати максимально достовірну інформацію про харчовий продукт і мати можливість зробити усвідомлений вибір”, — пояснив генеральний директор Директорату безпеки і якості харчової продукції Микола Мороз.

Нагадаємо також, що за даними експертів, продуктовий ринок України переповнений фальсифікатом.

Фальсифікують недобросовісні виробники товари майже всіх груп. Найчастіше — молочку і ковбасні вироби. Чимало підробок і серед промислових товарів, таких як порошки або косметика.

За словами політика Сергія Тригубенка, такому стану справ “сприяли”: мораторій на перевірки бізнесу, який діяв в Україні до 1 січня 2019 року, і реформа в Держпродспоживслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.