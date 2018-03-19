Продовольчий ринок країни переповнений фальсифікатом - експерт

"В Україні засилля фальсифікованих товарів. Я б сказала, що сьогодні фальсифікують всі групи товарів, починаючи від тих же алкогольних напоїв і закінчуючи навіть пральними порошками. У нас дуже багато підробок під бренди. І навіть у великих супермаркетах ми можемо думати, що купуємо брендові речі, а це далеко не вони. Не кажучи вже про те, що у нас сьогодні величезна кількість підробок у фармацевтичній галузі", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідження: 75% сиру в Україні - фальсифікат

Від фальсифікату ліків в Україні також ніхто не захищений, наголосила експерт.

"Якщо громадські організації ще щодо якихось товарів харчування можуть собі дозволити проводити вибіркові експертизи, то фармацевтичну галузь взагалі ніхто не перевіряє. І та незначна кількість громадських організацій, які можуть перевіряти цю якість, може означати одне: 70-80% медикаментів фальсифіковані, тобто не несуть тої лікувальної властивості, яку споживач має отримати", - зазначила Шальман.

Шальман додала, що раніше громадські організації спільно з державою будували потужну систему захисту прав споживачів, однак ліквідація в 2011 році Держспоживстандарту привела до того, що ця система була зруйнована.

Відзначимо, що раніше плачевну ситуацію з якістю продуктів і товарів в Україні публічно визнали і в Держпродспоживслужбі.

Паралельно, в службі у 2017 році констатували рекордну кількість харчових отруєнь серед українців.

За словами депутата ВР Сергія Тригубенка такому стану справ "сприяли": мораторій на перевірки бізнесу і реформа в Держпродспоживслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.

Додамо, що активісти ГО по захисту прав споживачів пригрозили, що будуть блокувати роботу виробників фальсифікованих продуктів харчування.