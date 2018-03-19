Продовольственный рынок страны переполнен фальсификатом - эксперт

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Украине фальсифицируют все без исключения группы продовольственных товаров. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций заявила глава общественной организации "Институт потребительского права" Татьяна Шальман, передает УНН.

"В Украине засилье фальсифицированных товаров. Я бы сказала, что сегодня фальсифицируют все группы товаров, начиная от тех же алкогольных напитков и заканчивая даже стиральными порошками. У нас очень много подделок под бренды. И даже в больших супермаркетах мы можем думать, что покупаем брендовые вещи, а это далеко не они. Не говоря уже о том, что у нас сегодня огромное количество подделок в фармацевтической отрасли", — сказала она.

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От фальсификата лекарств в Украине также никто не защищен, подчеркнула эксперт.

"Если общественные организации еще по каким-то товарам питания могут себе позволить проводить выборочные экспертизы, то фармацевтическую отрасль вообще никто не проверяет. И то небольшое количество общественных организаций, которые могут проверять это качество, может означать одно: 70-80% медикаментов фальсифицированы, то есть не несут того лечебного свойства, которое потребитель должен получить", — отметила Шальман.

Шальман добавила, что ранее общественные организации совместно с государством строили мощную систему защиты прав потребителей, однако ликвидация в 2011 году Госпотребстандарта привела к тому, что эта система была разрушена.

Отметим, что ранее плачевную ситуацию с качеством продуктов и товаров в Украине публично признали и в Госпродпотребслжубе. 

Параллельно, в службе в 2017 году констатировали рекордное количество пищевых отравлений среди украинцев.

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслжубе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были упразднены. 

Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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