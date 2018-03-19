Продовольственный рынок страны переполнен фальсификатом - эксперт

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Украине фальсифицируют все без исключения группы продовольственных товаров. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций заявила глава общественной организации "Институт потребительского права" Татьяна Шальман, передает УНН.