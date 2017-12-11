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Тригубенко: реформа контролюючих органів спричинила колапс

Тригубенко: реформа контролюючих органів спричинила колапс

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Реформа контролюючих органів, до компетенції яких належить контроль за якістю товарів і продуктів харчування на прилавках вітчизняних магазинів, не спрацювала. Про це у дописі на Facebook зазначив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН

Коментуючи дані щодо підробок і неякісних товарів (згідно із даними Держпродспоживслужби, частка фальсифікату на нашому ринку, залежно від сегмента, сягає від 30 до 70%), політик зауважив:

“Ми дійсно скотилися у прірву фальсифікату і підробок. На жаль. В цьому контексті реформа контролюючих органів не просто не спрацювала. Вона спричинила повний колапс. Уряд поки вдає, що цього не помічає, і навіть має намір вчергове продовжити мораторій на перевірки бізнесу…”.

Додамо, що за словами віце-прем’єр-міністра–міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, мораторій на перевірки бізнесу у 2018 році таки буде продовжений.

Нагадаємо, що раніше про готовність до перевірок заявила низка Асоціацій вітчизняних виробників. Зокрема, не проти скасування мораторію висловилися і “молочники” і виробники м'ясної продукції.

Зазначимо, що за час дії мораторію (з 2014 року), в Україні значно знизилась якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на ринках та в магазинах, почастішали випадки масових отруєнь як серед дорослих, так і дітей. Зокрема, лише в столиці показники отруєнь серед дітей, порівняно з минулим роком, зросли у 2,2 рази.

Українські Національні Новини

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