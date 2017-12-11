Тригубенко: реформа контролирующих органов вызвала коллапс

Комментируя данные по подделкам и некачественным товарам (по данным Госпродпотребслужбы, доля фальсификата на нашем рынке, в зависимости от сегмента, составляет от 30 до 70%), политик отметил:

"Мы действительно скатились в пропасть фальсификата и подделок. К сожалению. В этом контексте реформа контролирующих органов не просто не сработала. Она вызвала полный коллапс. Правительство пока делает вид, что этого не замечает, а также намерена в очередной раз продлить мораторий на проверки бизнеса...".

Добавим, что по словам вице-премьера-министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, мораторий на проверки бизнеса в 2018 году таки будет продолжен.

Напомним, что ранее о готовности к проверкам заявила ряд ассоциаций отечественных производителей. В частности, не против отмены моратория высказались и "молочники" и производители мясной продукции.

Отметим, что за время действия моратория (с 2014 года), в Украине значительно снизилось качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на рынках и в магазинах, участились случаи массовых отравлений как среди взрослых, так и детей. В частности, только в столице показатели отравлений среди детей по сравнению с прошлым годом, выросли в 2,2 раза.