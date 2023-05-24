Есть разные точки зрения среди союзников, все решается консенсусом: Столтенберг о вступлении Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По поводу вступления Украины в НАТО среди союзников существуют разные точки зрения, и все решается консенсусом. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ежегодной конференции в Брюсселе, организованной Германским фондом Маршалла США, передает УНН со ссылкой на ANSA.
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«Скажу честно: по поводу вступления Украины в НАТО среди союзников существуют разные точки зрения, и все решается консенсусом», - сказал Столтенберг.
По его словам, война безусловно, сближает Украину с Альянсом, учитывая увеличение техники западного образца.
«Уверен, что на Вильнюсском саммите будет утверждена многолетняя программа по поощрению перехода к полной оперативной совместимости с силами НАТО и будет гораздо более масштабным, чем до сих пор: все это будет гарантировать, что Украина сможет защитить себя от других возможных угроз», - отметил Столтенберг.
Дополнение
Парламент Эстонии - Рийгикогу - принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО.