Есть разные точки зрения среди союзников, все решается консенсусом: Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

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«Скажу честно: по поводу вступления Украины в НАТО среди союзников существуют разные точки зрения, и все решается консенсусом», - сказал Столтенберг.

По его словам, война безусловно, сближает Украину с Альянсом, учитывая увеличение техники западного образца.

«Уверен, что на Вильнюсском саммите будет утверждена многолетняя программа по поощрению перехода к полной оперативной совместимости с силами НАТО и будет гораздо более масштабным, чем до сих пор: все это будет гарантировать, что Украина сможет защитить себя от других возможных угроз», - отметил Столтенберг.

Дополнение

Парламент Эстонии - Рийгикогу - принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО.